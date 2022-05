Vence mandato de Nadia Cruz y continúa la incertidumbre con elección de Defensor del Pueblo

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Hay incertidumbre con respecto a la elección del Defensor del Pueblo. Hasta el momento no se ha levantado el cuarto intermedio al que se entró desde hace ya una semana y el interinato de Nadia Cruz se cumple este sábado. Este viernes hubo debate en el programa Que No Me Pierda.

El diputado por Creemos, Andrés Romero, considera que la elección se ha politizado, por lo que piden la anulación de la sesión en el cual se votó para la elección y designación de un nuevo defensor.

Aseguró que Creemos seguirá bloqueando los 2/3, puesto que “lo que busca el M.A.S. es tener un ‘defensor del gobierno’ y su cuota de poder”.

Los dos tercios que requiere el masismo para designar a un nuevo Defensor significa que debe lograr 109 votos.

Cargando...

El diputado del M.A.S. Héctor Arce, aseguró que su partido votó por el postulante con mejor puntuación y remarcó que la Asamblea aprobó por unanimidad la convocatoria. Considera que se busca entrar en chantajes.

"Muchos (diputados del MAS) nos hemos inclinado por el postulante que tiene la mejor puntuación y ese es el señor (Pedro) Callisaya" declaró la autoridad.

El mandato de la Defensoría del Pueblo es de seis años de forma improrrogable. La Asamblea se encuentra a la espera de una nueva convocatoria por parte del vicepresidente, David Choquehuanca.