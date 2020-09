VIDEO: Búfalo versus Carlos Marquina, una historia llena de euforia

Cargando...

Bolivia

En la vida todos tenemos fobia o miedo a algo, a enfrentarnos a algo, y esta vez la visita que tuvieron los conductores y productores de Bigote el Show fue la prueba más clara para Carlos Marquina, quien no pudo esconder su temor a los búfalos.

En la mayoría de los casos no hay nada racional en los miedos que tenemos. No siempre suele responder a un episodio vivido en el pasado. Simplemente se tiene y se sufre cuando el animal al que le tememos está delante, pero también cuando no lo está. El simple pensamiento puede llevar a las personas con fobia a pasarlo realmente mal, como le sucedió a Marquina.

Esta tarde se pudo ver a Marquina con mucha sudoración, es posible que algo de taquicardias, ansiedad, e inclusive ataques de pánico, por lo que es evidente que la prueba aún no ha sido superada, pero los conductores coincidieron que lo seguirían intentando.