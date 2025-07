“Ya no fue una monada”: Pablo Marquina interpretó a ‘La Mona Jiménez’, ¿qué dijeron los jueces?

Para cerrar la noche fue el turno de Pablo Marquina junto a la academia de baile ‘Ay Morena Show’, ellos representaron a ‘La Mona Jiménez’ con su reconocida canción: ‘Bum, Bum, Bum’.

Junto a la presentación del equipo, el escenario se llenó de mucha fiesta y diversión, algo que los jueces destacaron.

Gabriela Zegarra recordó algunas de las críticas que sus compañeros hicieron la primera vez que interpretaron la canción, y señaló que mejoraron a cada observación que se les hizo.

“Creo que algo que te criticaron la vez que lo hiciste, es que fue mucha comedia y creo que hoy lo hiciste más controlado, esta vez mantuviste más al personaje, chicos, destaco que hayan mejorado, la anterior vez fue más simple y siento que hoy lo superaron”, expresó.

Por su parte, Tito Larenti, quien había calificado la presentación como “una monada” por la desmedida versión cómica del personaje, señaló que esta vez, Pablo tuvo un parecido con el artista original.

“Fue una monada en su momento, pero esta vez podría decir que te pareciste bastante a la ‘Mona Jiménez, eso está bien, pero hay que analizar, qué va a pesar más, la técnica, el show, o algo q nos pueda hacer divertir, faltaron varias cosas de técnica, no hubo mucha limpieza, no se veía tan pulcra la presentación, no hubo definiciones, pero me gustó ver el show”, puntualizó.

Por su parte, Rodrigo Zegarra destacó al equipo y cuerpo de baile, dijo “que demostró bien lo que sabe hacer en el escenario”.

Finalmente, para Elka Meyer, la coreografía fue muy buena, y recomendó a los bailarines estar preparados para todos los ritmos de baile.

Pablo recordó algunas palabras de los jueces de la primera vez que presentaron la canción y agradeció por el reconocimiento al equipo y sus mejoras.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

