La psicóloga clínica Zulma Galván explicó que la anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que puede provocar un deterioro progresivo de la salud. Se caracteriza por un miedo intenso a subir de peso, una percepción alterada de la imagen corporal y conductas como restringir la alimentación, realizar ejercicio excesivo o consumir laxantes para controlar el peso,

La especialista señaló que, aunque esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en mujeres, también puede afectar a los varones. Además, puede estar relacionada con otros trastornos psicológicos, como la depresión, la ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo, por lo que considera fundamental realizar un diagnóstico para orientar el tratamiento.

Galván explicó que una persona con anorexia puede percibirse con sobrepeso pese a que su peso esté dentro de los parámetros esperados o incluso se encuentre por debajo de ellos. También puede experimentar sentimientos de culpa después de comer, incluso alimentos como una manzana, y presentar pensamientos extremos, autoexigencia y dificultades para controlar la ingesta de alimentos.

¿Cómo identificar la anorexia nerviosa?

La psicóloga advirtió que algunas señales pueden pasar inadvertidas para las familias, especialmente cuando existe poca comunicación o seguimiento de los hábitos alimenticios de los hijos.

“Llegan a consulta chicos que hace una semana no comieron y los padres no se dieron cuenta”, relató.

Entre los aspectos que deben llamar la atención, mencionó la reducción de las comidas, las largas horas sin alimentarse, la pérdida de peso y las conductas de control sobre el cuerpo. También señaló que los comentarios familiares sobre el peso y la apariencia física pueden influir en los adolescentes.

Galván sostuvo que estos trastornos no aparecen necesariamente de un momento a otro y que puede existir algún factor desencadenante. Por ello, recomendó prestar atención a los cambios de conducta y mantener una relación afectiva y comunicativa con los hijos.

¿Cómo se trata?

La especialista explicó que una persona que atraviesa este trastorno necesita acompañamiento profesional y no puede enfrentar la situación por sí sola.

El tratamiento debe ser multidisciplinario e incluir la participación de un psicólogo, un nutricionista y un nutriólogo. Según las necesidades del paciente, también puede intervenir un psiquiatra para atender problemas asociados, como la depresión y la ansiedad.

El diagnóstico es importante para identificar los trastornos asociados y establecer un tratamiento que atienda tanto los aspectos psicológicos como los alimentarios.

La especialista brindó detalles de esta enfermedad luego de conocerse de un caso de anorexia nerviosa que deterioró progresivamente la salud de una joven, Jhaneliz Mamani, de 20 años, hasta llevarla a pesar apenas 20 kilos.