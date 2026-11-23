El Ministerio de Salud y Deportes reforzó la vigilancia epidemiológica, clínica y de laboratorio en todo el país tras la detección del sublinaje PJ.2.1 del SARS-CoV-2 en Brasil y Argentina. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluyó en su lista de seguimiento rutinario y calificó como bajo su riesgo adicional para la salud pública mundial.

A través de la Dirección General de Epidemiología, el Ministerio aclaró que la aparición de nuevos sublinajes forma parte de la evolución natural del virus y no representa una emergencia sanitaria ni el inicio de una nueva epidemia.

Según la información oficial, el pasado 19 de noviembre la OMS incorporó a PJ.2.1, descendiente de Ómicron, a su lista de seguimiento. Aunque presenta facilidad de transmisión, la evidencia científica disponible indica que no provoca cuadros más graves, hospitalizaciones ni mayor mortalidad que las variantes actuales. Además, las vacunas, pruebas y tratamientos vigentes continúan siendo eficaces.

¿Qué medidas aplica Bolivia?

El Ministerio de Salud informó que se ejecutan tres acciones principales para detectar oportunamente posibles cambios en el virus:

Intensificar el monitoreo de infecciones respiratorias agudas en los establecimientos de salud, con prioridad en puntos de entrada y departamentos fronterizos.

Priorizar las muestras positivas en laboratorios de referencia nacional para realizar la secuenciación genómica e identificar el sublinaje.

Coordinar semanalmente con los nueve Servicios Departamentales de Salud (Sedes), la OPS/OMS y países vecinos el seguimiento de casos y la ocupación hospitalaria.

La institución aseguró que el país cuenta con capacidad de vigilancia y diagnóstico para identificar cambios en el virus, evaluar riesgos y tomar decisiones oportunas.

¿Cómo prevenir contagios?

Ante la circulación de este sublinaje, el Ministerio recomendó mantener al día las dosis de refuerzo contra la COVID-19, especialmente en mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas.

También aconsejó ventilar los ambientes cerrados, lavarse las manos con frecuencia y utilizar barbijo cuando se presenten síntomas respiratorios. En caso de fiebre, tos, dolor de garganta o congestión nasal, pidió acudir a un centro de salud y evitar la automedicación.