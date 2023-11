Cochabamba: Menor de 15 años en terapia intensiva, podría tener rabia humana

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Desde hace 12 días atrás, una adolescente de 15 años permanece internada en terapia intensiva con un cuadro de encefalitis viral, un diagnostico que representa una inflamación del cerebro.

Este tipo de diagnósticos se presentan de rabia humana, sin embargo, todavía se aguardan los resultados para descartar este extremo.

“Se está sospechando de una encefalitis viral que puede ser producido por una infección que puede ser bacteriana o puede ser rabia, ya se han tomado las muestras”, indicó el Jefe de Epidemiología, Rubén Castillo.

Los resultados se conocerán este lunes y todavía no se puede asegurar que se trate de un caso de rabia humana ya que no presenta todos los síntomas de este tipo de infecciones, además no habría cercanía con la mordedura de un perro.

“Estamos a la espera todavía de resultados, esta paciente ha tenido un cuadro muy distinto no muy típico para la no sospecha de rabia humana”, añadió Castillo.

El representante de salud explicó que, en casos de rabia, el paciente no supera los 10 días de internación, por lo que este seria un caso “atípico” y se espera confirmar la enfermedad para asumir otro tipo de protocolos.