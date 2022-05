Fiebre en niños y bebés: qué hacer, cómo bajarla y cuándo acudir al pediatra

Cargando...

La fiebre provoca nervios y ansiedad en los padres, y es una de las causas más habituales de consulta en el pediatra y en urgencias. Pero es importante aclarar que es un mecanismo de defensa del organismo contra las infecciones.

Así lo define la Asociación Española de Pediatría (AEP), que remarca que esta elevación de la temperatura ayuda a las defensas del organismo a actuar frente a los virus y las bacterias que producen las infecciones. Por tanto, la fiebre es la reacción que tiene nuestro cuerpo, no la enfermedad.

“Para confirmar que un niño o un bebé tiene fiebre lo recomendable es hacer uso de un termómetro que le colocaremos bajo la axila sujetando bien su bracito”. En cuanto a los valores, indica que “entre 36, 5º y 37º suele ser la temperatura normal; más de 37º sería unas décimas que habría que vigilar; si tiene más de 38º hay que ir a urgencias”.

Los padres y cuidadores no tienen que tratar la fiebre en sí, pero pueden consolar al niño y hacer que se sienta lo mejor posible. Las recomendaciones generales de la AEP se centran en que el niño esté cómodo, ya que, señalan, es aconsejable aliviar el malestar que la fiebre pueda producirle.

Tomar abundante líquido

La AEP aconseja a los padres y cuidadores que ofrezcan al niño líquidos con frecuencia, para recuperar las pérdidas por el exceso de temperatura y prevenir así la deshidratación.

Descansar

Es recomendable que duerman y descansen el máximo tiempo posible. Cuando esté despierto, hay que crear un ambiente relajado, por ejemplo, leyéndole un cuento o poniendo música suave.

Baños con agua tibia

Se aconseja prepararle baños relajantes con agua tibia, no siendo necesario enfriarla. Si no quiere o se pone más nervioso, conviene al menos poner un paño tibio en la frente. Sin embargo, la AEP desaconseja las compresas con alcohol.

Medicamentos

El pediatra podrá optar, si lo considera necesario, por administrarle algún medicamento analgésico, siendo los más empleados el paracetamol y el ibuprofeno. Su dosificación dependerá del peso del niño, no de la edad.

La AEP aclara que “no es necesario tratar la fiebre sino el malestar que pueda producir. Es decir, ‘tratar al niño y no al termómetro’. Si tiene buen aspecto, juega y no parece afectado, serán innecesarios los medicamentos”.

En cualquier caso, lo mejor es acudir a un profesional ante cualquier duda y, como señalan desde la AEP, si se da alguna de estas situaciones: el bebé tiene menos de 3 meses; tiene de 3 a 6 meses y presenta más de 39º; tiene más de 40º con cualquier edad; la fiebre dura más de 48-72 horas; el niño está irritable, con mal aspecto o tiene dificultades para respirar; presenta rigidez en el cuello, convulsiones o pérdida de conocimiento o si aparecen erupciones o manchas en la piel.