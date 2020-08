La OMS afirma que el uso del aire acondicionado no aumenta la transmisión del coronavirus

Cargando...

La Organización Mundial de la Salud (OMS) finalmente ha decidido poner fin a las dudas que provoca el uso del aire acondicionado en cuanto a la posibilidad de que este aumentase el número de contagios, ya que el coronavirus se transmite a través del aire mediante pequeñas gotas.

La OMS recuerda que la ventilación, que define como “la introducción intencional de aire fresco en un espacio mientras se elimina el aire viciado”, es uno de los elementos más importantes para prevenir y contener la transmisión del patógeno, ya que recuerda que el virus se transmite, además de por el aire, principalmente a través de las gotitas respiratorias que una persona exhala al toser, estornudar o incluso hablar.

Los modos de recirculación (que recirculan el aire) no deben usarse.

Los ventiladores

La OMS asegura que su uso puede ser llevado a cabo de forma constante y sin problemas si "los miembros de la familia que viven juntos y que no están infectados con el virus que causa COVID-19", pero si visitan este domicilio otras personas su uso ya no es seguro ya "algunas personas podrían tener el virus a pesar de no tener síntomas" y, por lo tanto, a través del movimiento del aire puede "aumentar la transmisión del virus de una persona a otra", resaltando que la ventilación exterior es clave para evitar estos problemas

Finalmente, la OMS también ha aclarado las dudas acerca de la transmisión del coronavirus en los aviones, espacios cerrados donde la ventilación exterior es muy complicada de llevar a cabo. Pues bien, los aviones que cuentan con "filtros HEPA, pueden eliminar virus y gérmenes rápidamente, minimizando la duración de la exposición a cualquier material infeccioso potencial producido por la tos o el estornudo".

Fuente OMS

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-and-covid-19