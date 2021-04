Por qué algunos bebés tienen cabello y otros no

Cargando...

Investigadores analizaron esto y descubrieron que, de 28 mujeres que padecieron acidez, 23 tuvieron niños con mucho pelo, creían que las hormonas liberadas durante el embarazo también podían controlar el crecimiento del cabello del bebé. Independientemente de si es cierto o no, algunos pequeños vienen al mundo con pelo y otros, no, pero son hermosos de cualquier manera.

Los bebés nacen con todos los folículos pilosos que tendrán en sus vidas. Sin embargo, su cabello (o la falta de él) podría no ser similar al que tendrán cuando sean mayores. Un bebé que nació con una melena frondosa podría quedarse calvo unos meses después, y uno sin pelo podría tener cabello grueso luego de un tiempo. Sus nuevos mechones incluso podrían ser muy diferentes de los primeros que tuvo.

Si bien los expertos no están 100 % seguros de por qué algunos bebés nacen con cabello y otros, no, creen que los genes y el ADN pueden estar relacionados con eso. Por lo general, el crecimiento del pelo ocurre alrededor de la trigésima semana de embarazo. Si a un niño empieza a crecerle cabello en el útero, probablemente nacerá con él.

Los niveles de hormonas son altos dentro del útero, por lo que también pueden ayudar a promover el crecimiento del cabello del bebé. Sin embargo, después del parto, estos niveles disminuyen significativamente, lo que ralentiza el crecimiento del pelo del recién nacido.

Dado que los bebés nacen con diferentes cantidades de cabello, a algunos padres puede preocuparles que eso se deba a que la madre no contó con suficientes nutrientes durante el embarazo o que el niño no ingirió el calcio necesario. Pero esto en realidad no es cierto, y es normal que los bebés tengan escaso cabello hasta la edad de 1 año. El crecimiento del pelo puede verse afectado solo si el bebé no tiene suficiente hierro o padece de enfermedades, pero, por lo general, esto hará que se presenten otros signos no relacionados con el cabello.