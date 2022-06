“Primera vez que sucede en la historia del cáncer”: Un ensayo con remisión en todos los pacientes

Cargando...

Mundo

En lo que parece ser un avance muy prometedor para el tratamiento del cáncer colorrectal, un pequeño ensayo con fármacos realizado en Estados Unidos ha conseguido la remisión de los tumores de 12 pacientes tratados.

"Es la primera vez que esto sucede en la historia del cáncer", señala a 'The New York Times' el oncólogo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) Luis Díaz Jr., autor principal del nuevo estudio.

El medicamento administrado, llamado dostarlimab, es un fármaco de inmunoterapia utilizado en el tratamiento del cáncer de endometrio, pero esta fue la primera investigación clínica sobre si también era eficaz contra los tumores de cáncer de recto.

Los primeros resultados, publicados en 'The New England Journal of Medicine', sugieren que es sorprendentemente efectivo. Del mismo modo, el equipo de investigación dice que la remisión exitosa del cáncer observada en cada paciente del ensayo puede no tener precedentes para una intervención farmacológica contra el cáncer.