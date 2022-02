Se realizó la primera cirugía de cadera en 3D en Bolivia

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Este miércoles 16 de febrero, se realizó la primera cirugía de cardera en impresión 3D en Bolivia. La intervención se hizo a un paciente de sexo femenino de 52 años, en la clínica Martín Dockweiler, lugar que ya cuenta con esta tecnología que realizar este tipo de trasplante.

Esta novedad médica ayudará a pacientes que no pueden recibir prótesis convencionales y que requieren hacerse a su medida, ayudándolos además a que no tengan que salir del país, ya que el precio en el exterior, puede llegar a costar hasta $us 10.0000, lo que aquí cuesta $us 5 mil.