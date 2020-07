Cargando...

Dublín, Irlanda

El doctor Maitiu O Tuathail, de Dublin, Irlanda, demostró que la utilización de barbijos no disminuye los niveles de oxígeno. Para ello, se puso seis al mismo tiempo y con la ayuda de un medidor de oxígeno en sangre, justificó su teoría.

En un video compartido en su cuenta de Twitter, se ve cómo el médico se coloca un barbijo a la vez sin afectar los niveles de oxígeno, que se mantienen altos: entre 98% y 99%. O Tuathail realizó esta prueba luego que muchos pacientes le comentaran sus inquietudes de usar barbijos.

El uso de un barbijo o máscara facial no reduce los niveles de oxígeno. Utilicé seis a la vez y mis niveles se mantuvieron normales", escribió en la publicación.

"Usar un barbijo no es lo más cómodo, pero nos protegerá a nosotros y a las personas que nos rodean, especialmente para aquellos que no usan nada o los que no tienen modales cuando tosen", comentó un usuario en las redes sociales, agradecido por el video del doctor.