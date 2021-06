Competencia británica planea una investigación sobre el uso de datos de Amazon

Cargando...

10 jun (Reuters) - El organismo regulador de la competencia de Reino Unido está planeando una investigación formal sobre la empresa de comercio electrónico Amazon.com Inc, informó el jueves el Financial Times basándose en tres personas no identificadas cercanas al proceso.

La Autoridad de Competencia y Mercados ha estado analizando el negocio de Amazon durante meses, según el periódico, que añadió que el regulador se estaba centrando en cómo utiliza los datos que recoge en su plataforma.

El regulador también ha examinado cómo Amazon decide qué comerciantes aparecen en la crucial "caja de compra" ("buy box"), el panel blanco a la derecha de un producto en el que los compradores hacen clic para añadir el artículo a su cesta, añadió el informe.

Amazon no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el jueves.

La investigación de la empresa podría centrarse en si Amazon favorece a los comerciantes que también utilizan sus servicios de logística y entrega a la hora de decidir quién tiene acceso a la caja de compra y a sus clientes Prime, dijo el periódico.

Cargando...

Según el artículo, es probable que la investigación abarque un terreno similar al de las investigaciones en curso en la Unión Europea.

Bruselas tiene dos investigaciones abiertas sobre Amazon: una que estudia cómo la empresa está utilizando los datos para promover sus propios productos en detrimento de sus rivales, y otra que estudia los criterios para el uso de la caja de compra.

(Información de Kanishka Singh en Bengaluru; edición de Kenneth Maxwell, traducido por Tomás Cobos)