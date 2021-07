Docenas de estados de EEUU demandan a Google por "comisión extravagante" en su Play Store

Cargando...

Por Diane Bartz y Paresh Dave

WASHINGTON/OAKLAND, 7 jul (Reuters) - Treinta y siete fiscales generales estatales y de distrito de Estados Unidos demandaron a Google de Alphabet Inc. el miércoles, alegando que el gigante de las búsquedas y la publicidad viola la ley antimonopolio al administrar su tienda de aplicaciones para teléfonos Android.

La demanda, que forma parte de una serie de acciones legales que se han presentado contra Google en Estados Unidos, está en línea con las quejas de los desarrolladores de aplicaciones sobre la administración de su Play Store.

Google no tuvo comentarios inmediatos sobre el nuevo litigio.

La empresa pide que algunas aplicaciones utilicen las herramientas de pago de la empresa y le den a Google hasta un 30% de las ventas de productos digitales.

Cargando...

"Para cobrar y mantener esta comisión extravagante, Google ha empleado tácticas anticompetitivas para disminuir y desincentivar la competencia en la distribución de aplicaciones de Android", afirma la demanda.

"Google no solo ha apuntado a las tiendas de aplicaciones potencialmente competidoras, sino que también se ha asegurado de que los desarrolladores de aplicaciones no tengan otra opción razonable que distribuir sus aplicaciones a través de Google Play Store", agregó.

La Play Store de Google se utiliza mucho más que productos similares de Amazon.com Inc, Samsung Electronics Co Ltd, Huawei Technologies Co Ltd y otros. La nueva demanda recibió elogios de Meghan DiMuzio, directora ejecutiva de Coalition for App Fairness, que representa a empresas como Match Group Inc y Spotify Technology SA que se oponen a algunas de las reglas de la Play Store.

"Las políticas anticompetitivas sofocan la innovación, inhiben la libertad del consumidor, inflan los costos y limitan la comunicación transparente entre los desarrolladores y sus clientes", dijo DiMuzio.

Cargando...

La App Store de Apple Inc para iPhones y iPads impone restricciones similares a la Play Store. Google permite a los consumidores evitar la Play Store, pero los críticos dicen que no es práctico hacerlo.

Ambas empresas han sido objeto de escrutinio legal.

El fabricante de videojuegos Epic Games Inc demandó a Google y Apple por separado en un tribunal federal de California el año pasado por las políticas de la tienda de aplicaciones.

(Reporte de Diane Bartz y Paresh Dave. Editado en español por Rodrigo Charme)