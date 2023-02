La restricción de Netflix no será a nivel mundial, solo aplicará en tres países

Mundo

Netflix se echa para atrás y el bloqueo de dispositivos que no están conectado a tu misma red Wifi, solo aplicará en tres países, Bolivia no está entre ellos.

En la pasada jornada esta plataforma de streaming señaló que bloquearía los dispositivos que no estén en conectados a la misma red WiFi y que la aplicación usaría direcciones IP, identificaciones y actividad de la cuenta para saber si un dispositivo que inició sesión está conectado a la red WiFi primaria.

No obstante, Netflix actualizó su sector de ayuda y ya no queda nada de ello, es decir que los usuarios podremos seguir usando Netflix, aunque no estemos en la misma red WiFi y que si detectan que no estamos asociados con la ubicación principal, puede que te pida ocasionalmente verificar tu dispositivo.