Meghan, duquesa de Sussex, dice que no participa en redes sociales para cuidarse

13 oct (Reuters) - Meghan, la duquesa de Sussex, dijo el martes que no tiene ninguna cuenta en redes sociales "para su autopreservación" y que no tiene idea de lo que se dice de ella en internet.

Meghan, que junto con su marido, el príncipe Harry, abandonó el Reino Unido a principios de este año en parte como resultado de la hostilidad de los medios de comunicación, ha estado haciendo campaña durante meses contra los efectos de los comentarios negativos en internet.

"Por mi propio cuidado, no he estado en las redes sociales durante mucho tiempo", dijo Meghan en la Cumbre de la Próxima Generación de Mujeres Más Poderosas de la revista Fortune.

"Tomé la decisión personal de no tener ninguna cuenta, así que no sé lo que hay ahí fuera, y en muchos sentidos eso me ayuda", añadió.

Meghan dijo que cerró su cuenta personal hace años y que la cuenta oficial de Sussex Royal en Instagram y Twitter, de Enrique y ahora desaparecida, era administrada por otras personas.

Enrique y Meghan viven ahora en el sur de California tras dejar sus funciones reales en marzo para forjarse una nueva vida y financiarla ellos mismos.

El fin de semana pasado, en una conversación de podcast con adolescentes para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, Meghan dijo que le habían dicho que "en 2019 yo era la persona más buscada en todo el mundo, hombre o mujer".

(Reporte de Jill Serjeant; Editado en español por Javier López de Lérida)