Samsung presentó la visión ‘Together for Tomorrow’ en el CES 2022

Samsung Electronics ha revelado su visión del futuro, “Together for tomorrow” (Juntos para el mañana), durante un evento previo a la feria CES 2022. El orador principal, Jong-Hee (JH) Han, vicepresidente, CEO y director de DX (Device eXperience) de Samsung, destacó los esfuerzos de la empresa por iniciar una nueva era de unión, con experiencias personalizables que reflejen la evolución del estilo de vida de los usuarios, e innovaciones que marquen el progreso tanto de la sociedad como del planeta.

La visión de Samsung permite crear un cambio positivo e impulsa colaboraciones que abordan algunos de los retos más apremiantes del planeta. El discurso de apertura ilustró cómo Samsung planea hacer realidad su visión a través de la introducción de una serie de iniciativas de sustentabilidad, asociaciones con propósito y tecnologías personalizadas y conectadas.

“Estoy emocionado de que formen parte de nuestra visión “Together for Tomorrow” para descubrir cómo la innovación puede crear un cambio positivo, [y] de que se unan a nosotros y trabajen juntos por el mañana“, dijo Han. “Estos desarrollos harán que la sustentabilidad sea parte de tu experiencia de producto, permitiéndote vivir una vida más sustentable“, aseguró.

La construcción de un futuro sustentable

En esencia, la visión de futuro de Samsung se basa en lo que la empresa denomina “sustentabilidad cotidiana”. Un concepto que inspira a Samsung a situar la sustentabilidad en el centro de todo lo que hace. La empresa ha hecho realidad su visión al adoptar nuevas prácticas de fabricación de productos de bajo impacto, empaques que reducen su huella de carbono y ofrecen una experiencia más sustentable, y al eliminar responsablemente los productos al final de su ciclo de vida.

Los esfuerzos de Samsung por reducir las emisiones de carbono en todo el ciclo de producción también recibieron el reconocimiento de Carbon Trust, la principal autoridad internacional en materia de huella de carbono. El año pasado, los chips de memoria de la empresa con certificación Carbon Trust ayudaron a reducir las emisiones de carbono en casi 700,000 toneladas.

Los avances de Samsung en este ámbito van mucho más allá de los semiconductores al incluir la expansión del uso de materiales reciclados. Para introducir la sustentabilidad cotidiana en más productos, el negocio de pantallas visuales de Samsung tiene previsto utilizar 30 veces más plástico reciclado que en 2021. La empresa también reveló sus planes de ampliar el uso de materiales reciclados para incluirlos en todos los productos móviles y electrodomésticos en los próximos tres años.

En 2021 todas las cajas de televisión de Samsung incluían materiales reciclados. Para este año, la empresa reveló que ampliará el uso de materiales reciclados con el fin de incluir el empaque interior de las cajas. Ahora, materiales reciclados se incorporarán a la espuma de poliestireno, los soportes de las cajas y las bolsas de plástico.

La empresa también anunció la expansión mundial de su premiado programa Eco-Packaging. La ampliación del programa, que transforma las cajas de cartón en casas para gatos, mesas y otros muebles útiles, incluirá los empaques de electrodomésticos como aspiradoras, microondas, purificadores de aire y más.

Samsung también está incorporando la sustentabilidad a la forma en que los usuarios disfrutan de sus productos. Estas experiencias serán fundamentales para motivar a las personas a reducir su huella de carbono y a realizar juntos cambios positivos para un futuro mejor. Por ejemplo, la empresa introdujo mejoras en su primer control remoto SolarCell Remote, que elimina el desperdicio de pilas con un panel solar que puede cargarse de día y de noche.

Además, Samsung planea hacer que todos sus televisores y cargadores de teléfonos funcionen con energía de reserva casi nula para 2025, para que los productos prácticamente no consuman energía cuando no se utilicen.

Los residuos electrónicos son otro gran reto para la industria electrónica, por lo que Samsung, dentro de su visión “Together for Tomorrow”, ha recolectado más de cinco millones de toneladas de este tipo de desechos desde 2009. En cuanto a los productos móviles, el año pasado Samsung lanzó Galaxy for the Planet, una plataforma de sustentabilidad creada para realizar acciones climáticas concretas y minimizar la huella ambiental de los dispositivos en su ciclo de vida.