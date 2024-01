¿Se puede tener relaciones sexuales en el espacio? Esto dicen los astronautas

Cargando...

La exploración espacial plantea numerosos desafíos, y uno de los aspectos más intrigantes es la posibilidad de mantener relaciones sexuales. ¿Es viable? La respuesta es sí, pero este acto tan humano se ve afectado por una serie de obstáculos.

Desde un punto de vista biológico, no existen fundamentos comprobados para que el ser humano no pueda tener relaciones sexuales en el espacio. No obstante, la microgravedad hace que los cuerpos floten y se muevan de manera no convencional, lo que conlleva un factor que afectaría la coordinación necesaria para el acto.

Además, la ausencia de gravedad en el espacio altera la dinámica de los fluidos corporales, haciendo que floten de manera incontrolable. Esta situación plantea dificultades adicionales evitar derrames sobre la ropa o el equipo, según explican expertos.

El sociólogo y bioético Paul Root Wolpe, con más de 15 años de experiencia en la NASA, señala: "No nos damos cuenta de cuánto nos ayuda la gravedad en el acto sexual. El sexo implica presión. En el espacio, sin ninguna contrafuerza, terminas constantemente alejando a tu pareja de ti".

Aunque la NASA ha confirmado que hasta el momento no ha habido registros de relaciones sexuales en el espacio, el tema ha generado interés desde el anuncio de los primeros viajes espaciales comerciales.

Se espera que en el futuro se desarrollen nuevas tecnologías para abordar estos desafíos. Entre las posibles soluciones se encuentra la creación de trajes espaciales especiales que ayuden a los astronautas a mantenerse unidos durante el acto sexual, permitiendo así una experiencia más fácil y segura.