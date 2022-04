Twitter por fin lo confirma, no es una broma: pronto habrá un botón que permitirá editar tweets

Cargando...

Mundo

Las noticias sobre Twitter parecen no acabar este día, pues la red social acaba de confirmar que está trabajando en un botón de edición de tweets. Aunque no se reveló cuándo llegará la función, sí dijo que han estado poniendo sus esfuerzos en esto desde hace un año.

A través de una publicación de la cuenta Twitter Commons se confirmó que próximamente llegará la esperada herramienta de edición, la cual, al señalar que desde el año pasado la están desarrollando, desechan la posibilidad de que esté relacionada con Elon Musk, CEO de Tesla.

“Ahora que todos preguntan... sí, ¡hemos estado trabajando en una función de edición desde el año pasado! no, no sacamos la idea de una encuesta 😉 estamos iniciando las pruebas dentro @TwitterBlue Labs en los próximos meses para saber qué funciona, qué no y qué es posible.

Y es que el multimillonario sudafricano recientemente hizo una encuesta en su perfil sobre la integración de un botón que permita editar tweets. Sumado a ello, este 4 de abril reveló que tiene una participación del 9,2% en Twitter y hoy se confirmó que será parte de la planilla de directivos. De ahí que la red social remarcara que estaban trabajando en esto desde el 2021.

Del mismo modo, Twitter aseveró que la función tampoco salió de una trivia como la que hizo Musk, detallando que ya la estaban probando en Twitter Blue para conocer todo su potencial. Los miembros de Twitter Blue tienen acceso exclusivo a funciones premium y personalizadas de la aplicación por una suscripción mensual.

Cabe recordar que la red social había dicho el 1 de abril que estaba trabajando en un botón de edición, provocando reacciones de incredulidad por el mensaje enviado en el que es el Día de los Inocentes en algunos países.

Musk será parte de la junta directiva

Parag Agrawal, CEO de Twitter, confirmó la noticia este cinco de abril a través de su cuenta en un breve hilo. “Estoy emocionado de compartir que estamos nombrando @Elon Musk para nuestro tablero! A través de conversaciones con Elon en las últimas semanas, nos quedó claro que aportaría un gran valor a nuestra Junta” señaló Agrawal.

Por su parte, Jack Dorsey, anterior CEO de Twitter, dijo estar feliz de que Musk se está uniendo al tablero de la compañía. “¡Estoy realmente feliz de que Elon se une al tablero de Twitter! Él se preocupa profundamente sobre nuestro mundo y el rol de Twitter en él. Parag y Elon, ambos lideran con sus corazones y harán un equipo increíble”.

Musk compró casi 73,5 millones de acciones ordinarias de Twitter, con lo cual se convirtió en el mayor accionista del grupo, por delante del fondo de inversiones Vanguard (8,8%) y el banco Morgan Stanley (8,4%), según datos de Bloomberg. Al hacerlo parte de la junta de directores de la empresa, Twitter le pondría un freno para evitar que adquiera más acciones.

En un documento de la SEC (Comisión de la Bolsa de Valores, por sus siglas en inglés en Estados Unidos) se indica que “mientras el Sr. Musk sea miembro de la Junta y durante los 90 días posteriores, el Sr. Musk no se convertirá, ya sea solo o como miembro de un grupo, en el beneficiario efectivo de más del 14.9 % de las acciones ordinarias de la Compañía en circulación al dicho tiempo, incluyendo a estos efectos la exposición económica a través de valores derivados, swaps u operaciones de cobertura.”

Los analistas Daniel Ives y John Katsingris, de Wedbush, auguraron que la compra podría ser el comienzo de conversaciones amplias con la gerencia de la red social, la cual podría derivar en una compra activa y una posición “potencialmente más agresiva en la propiedad de Twitter”.