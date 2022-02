Cómo usar y sacarle provecho al nuevo botón “No me gusta” de Twitter

Cargando...

Desde mediados de año pasado Twitter informó que estaba probando la opción “votos negativos” o “no me gusta” para indicar baja la relevancia de una respuesta o tema. Inicialmente fue para usuarios con dispositivos iOS y ahora pasará a su segunda etapa.

Esta herramienta que muchos estaban esperando para hacer que los comentarios tóxicos, que abundan en la red social- no tuvieran relevancia, finalmente estará llegando a todo el mundo.

Aunque pasó más de medio año para saber nuevamente de esta herramienta, finalmente Twitter reveló que la próxima prueba se extenderá a más usuarios a nivel mundial en diferentes sistemas operativos. No obstante, aún no será una opción para todos.

“Aprendimos mucho sobre los tipos de respuestas que no parecen relevantes y estamos ampliando esta prueba: más de ustedes en la web y pronto iOS y Android tendrán la opción de usar la opción de voto negativo de respuesta”.

Cargando...

Twitter reiteró que en esta segunda fase de pruebas con más usuarios los votos seguirán sin ser públicos pero les ayudará a saber el contenido que las personas prefieren ver.

Según lo señalado, la opción de “no me gusta” fue usada principalmente por usuarios que consideraron que las replies o respuestas eran ofensivas, irrelevantes o ambas. Asimismo se ha usado para informar sobre un contenido que no quieren ver.

Los participantes en las pruebas han coincidido en que esta función ayuda a elevar la calidad de conversaciones en Twitter, las cuales son conocidas entre los usuarios como las más “tóxicas” de todas las redes sociales.

Cómo se usa

Aunque no llegarán para todos los usuarios, quienes tengan la fortuna de recibir la actualización podrán ver que ahora en los tuits hay un nuevo botón que es igual a una flecha apuntando hacia abajo.

Cargando...

Similar a “Me gusta” que al presionarlo Twitter colorea al corazón de color rojo, al presionar “No me gusta” la flecha se podrá amarilla. Su uso es simple e intuitivo y su objetivo es que los comentarios de haters o poco útiles vayan perdiendo fuerza.

No obstante, cuando terminen las pruebas y se generalice, la herramienta podría tener un “doble filo” ya que los usuarios podrían engañar al algoritmo al seleccionar “No me gusta” en comentarios positivos o relevantes.

Algunos creen que posiblemente ocurra algo similar a lo que se vivió en YouTube en donde se organizaron campañas para acosar o boicotear contenidos a través de los votos negativos. Luego de eso la plataforma quitó definitivamente la opción, pues era usada para potenciar el odio, sobre todo a canales pequeños.

Cabe apuntar que Twitter ha matizado que aunque hay un botón para indicar que no resulta relevante una respuesta para la conversación, no se trata de un botón para indicar “No me gusta”, aunque ya muchos lo identifican de ese modo.

Twitter trabaja en una opción similar a la de Mejores Amigos en Instagram

Hace unos meses, Twitter anunció que estaba desarrollando una función que permitiría compartir mensajes solo con usuarios selectos. Una característica muy similar a los “Mejores amigos” de Instagram parece estar progresando rápidamente.

Al menos eso es lo que sugieren los desarrolladores de XDA, que tienen acceso al código interno de la APK, así también como el desarrollador Alessandro Paluzzi. Esta función, anteriormente conocida como “amigos de confianza”, se llamará Twitter Flock y ofrecerá una funcionalidad ligeramente diferente a la de Instagram.