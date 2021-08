ViacomCBS suma millones de nuevos abonados y lanzará Paramount+ en Europa

Cargando...

5 ago (Reuters) - ViacomCBS Inc dijo el jueves que añadió 6,5 millones de suscriptores globales de streaming en el segundo trimestre y llegó a un acuerdo de varios años con Sky de Comcast Corp para lanzar su servicio de streaming Paramount+ en Europa.

La compañía de medios de comunicación dijo que expandirá su renombrado Paramount+, que ha visto un aumento secuencial del 8% en nuevas adiciones de suscriptores globales en el segundo trimestre, a Reino Unido, Irlanda, Italia, Alemania, Suiza y Austria en 2022, a través de Sky.

Ahora que las personas salen a buscar entretenimiento y que aumenta la presión sobre los servicios tradicionales de televisión de pago, las empresas de medios de comunicación de todo el sector buscan reforzar sus servicios de streaming para enfrentarse a gigantes como Netflix y Disney+ de Walt Disney Co.

Una opción es agrupar los servicios mediante asociaciones comerciales. Paramount+ está apostando por los deportes en directo para atraer a los abonados. La compañía acumuló más de 42 millones de suscriptores globales de streaming, hasta el segundo trimestre.

"El engagement alcanzó un máximo histórico en el trimestre, impulsado por Infinite, SpongeBob SquarePants, la nueva serie iCarly, NCIS y The SpongeBob Movie: Sponge on the Run", dijo la empresa.

Los ingresos por publicidad en streaming de ViacomCBS se duplicaron durante el trimestre gracias al regreso de los eventos deportivos en directo y a que las empresas gastaron más en anuncios, y la compañía registró un aumento del 92% en los ingresos globales por streaming.

Los ingresos totales aumentaron un 8%, hasta los 6.560 millones de dólares, en el trimestre que finalizó el 30 de junio, impulsados por el aumento de las ventas de publicidad y las tarifas de los afiliados. Los analistas esperaban 6.480 millones de dólares, según los datos de IBES de Refinitiv.

(Información de Eva Mathews en Bengaluru y Kenneth Li en Nueva York; editado en español por Gabriela Donoso)