WhatsApp trabaja en una nueva copia de Telegram y el cambio de color de su App

WABetaInfo, el portal especializado en filtraciones de nuevas funciones y proyectos de WhatsApp, publicó en su cuenta de Twitter, que la popular App de mensajería instantánea está probando una nueva función en la que podremos cambiar los colores de toda la interfaz del app para teléfonos móviles. Esta función sería, según las capturas facilitadas por el medio, muy similar a los Temas de Telegram.

Por el momento se trata de la filtración de una función en prueba, por lo que es imposible saber cuándo se implementará de forma definitiva en la app. En las últimas semanas hemos conocido varios reportes con posibles funciones que podrían llegar a WhatsApp próximamente.

Una de las funciones más esperadas es la que nos permitiría que las copias de seguridad almacenadas en la nube se puedan cifrar con una contraseña privada elegida por nosotros. Esto también se aplicaría a las copias de seguridad locales, las que se almacenan en la memoria de los móviles Android cada día a las 2:00 a.m. Actualmente los chats de WhatsApp que están almacenados en la copia de seguridad de iCloud y Google Drive están encriptados, pero su algoritmo es reversible y la copia no está cifrada de extremo a extremo como sí sucede con los mensajes.

También se espera que en próximas actualizaciones la app de mensajería nos ofrezca la posibilidad de escuchar las notas de audio más rápido, algo que también está disponible desde hace tiempo para los usuarios de Telegram.