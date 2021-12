10 frases para felicitar por WhatsApp el Año Nuevo 2022

Cargando...

Este viernes 31 de diciembre celebramos Nochevieja, la última noche para despedir el año que se llena de felicitaciones, propósitos y deseos para soltar todo lo que no queremos que nos acompañe en este 2022. Un día que vuelve a ser atípico al estar marcado por la sexta ola de la pandemia del Covid-19 y ante el auge de contagios diarios.

No obstante, aunque en muchos hogares solo se reunirán los convivientes y no se celebrarán grandes cenas para acabar el año o comidas para saludar al 2022, los mensajes de amor y cariño a nuestros seres queridos no pueden faltar, y para esto están las redes sociales como WhatsApp.

Frases de autores y autoras célebres para felicitar en la vispera del 2022 por WhatsApp

"Escríbelo en tu corazón, que cada día sea el mejor día del año" (Ralph Waldo Emerson).

"De alguna manera, no solo en Navidad, sino a través de todo el año, la alegría de dar a los demás es una alegría que regresa" (John Greenleaf Whittier).

"La Navidad no es un acontecimiento, sino una parte de su hogar que uno lleva siempre en su corazón" (Freya Stark).

"El final del año no es ni un final ni un comienzo, sino una marcha, con toda la sabiduría que la experiencia puede inculcar en nosotros" (Hal Borland).

"Nosotros abriremos el libro. Sus páginas están en blanco. Vamos a poner palabras sobre ellos mismos. El libro se llama Oportunidad y su primer capítulo es el día de Año Nuevo". (Edith Lovejoy Pierce).

"Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo" (Julio Cortázar).

"Pasamos el 1 de enero caminando por nuestras vidas, habitación por habitación, elaborando una lista de trabajos por hacer, grietas para reparar. Tal vez este año, para equilibrar la lista, debemos caminar por las habitaciones de nuestras vidas. No buscando defectos, sino potencial" (Ellen Goodman).

"Qué se vaya lo viejo, qué venga lo nuevo, qué suenen las campanas, a través de la nieve; el año se está yendo, déjalo ir. Qué se vaya lo falso, qué venga lo verdadero" (Alfred, Lord Tennyson).

"El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad" (Víctor Hugo).

"Vivir sus deseos, agotarlos en la vida, es el destino de toda existencia" (Henry Miller).