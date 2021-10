¡52 años después! Conoce a su padre biológico a 11 días de morir por cáncer terminal

Cargando...

La historia de un hombre que 11 días antes de morir por un cáncer terminal conoció a su padre biológico le da la vuelta al mundo. Se trata de Sam Anthony, residente de Virginia, Estados Unidos quien luchaba contra un cáncer agresivo de garganta y boca desde 2005, al enterarse de que su salud se estaba deteriorando, el hombre de 52 años decidió enviarle una carta a principios de agosto a Craig Nelson, un hombre de Arizona que, para ese entonces, era un total desconocido.

En la carta, Sam explicó que tras revisar archivos y analizar pruebas de ADN, creyó que había posibilidad de que él fuera su padre biológico al que nunca conoció, dado que su madre lo había entregado en adopción cuando apenas era un recién nacido.

Nelson Craig, un piloto jubilado de 78 años, al recibir la carta estaba bastante sorprendido pues no recordaba tener algún conocido en Virginia, lugar donde residía Sam Anthony. Cuando Craig leyó la carta no podía de la felicidad, pues estuvo buscando a su hijo varios años.

El hombre comentó que, en 1969, cuando se encontraba realizando su servicio militar, su novia de aquel entonces le informó que se encontraba embarazada y que procedería a dar en adopción al bebé. Aunque el hombre intento todas las opciones posibles para recuperar a su hijo, no le fue posible. “Pensé que no tenía caso insistir. Así eran las cosas en ese entonces. Creí lo que me dijeron las autoridades”, comentó Nelson Craig.

Cuando Craig llegó al hospital donde se encontraba su hijo, batallando contra un cáncer terminal, contuvo las lágrimas pues no quería que hubiera tristeza en un momento que debía ser feliz. “No quería que me viera sentimental, llorando y pensando en todos los años que pasaron en los que podríamos haber estado al menos hablando. Fue una combinación de los momentos más tristes de mi vida, pero también de los que más orgulloso me sentí”, expresó Nelson.

Lamentablemente, días después del encuentro, Sam Anthony falleció a raíz del cáncer terminal que padecía. Aunque se fue, le prometió a su padre biológico que se encontrarían nuevamente en el cielo.