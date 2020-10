Abuela que zarandeó a su nieto de diez meses acepta dos años de cárcel

Cargando...

Una mujer de origen chino está acusada de maltratar a su nieto de diez meses, ella aceptó ayer una pena de dos años de prisión por un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar.

El traumatismo craneal por maltrato o síndrome del bebé sacudido puede provocar convulsiones, parálisis, coma, hipoxia cerebral y hasta estatus epiléptico. El cerebro de los bebés es muy delicado.

El niño, que está a dos meses de cumplir tres años, se encuentra con su madre en China. La condenada lleva más de un año sin acercarse a él y seguirá siendo así durante al menos tres años más. No podrá acercarse al menor a menos de 300 metros y además deberá indemnizar a la familia con 7.300 euros. No entrará en prisión al no tener antecedentes, siempre y cuando cumpla todas las condiciones que le impuso la jueza, ayudada de un intérprete.