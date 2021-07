Así luce el “Satanás” humano

Cargando...

Brasil

Un tatuador obsesionado con modificar su cuerpo se ha convertido en un "satanás humano" con una serie de procedimientos y tatuajes.

Michel Faro do Prado, 44, de la costa de Praia Grande en Brasil, ha sido tatuador durante 25 años, y ha transformado su propio cuerpo.

Ahora ha compartido una imagen de 'antes' de cómo se veía antes de someterse a todo el trabajo de transformación, y es realmente irreconocible.

Además de cubrir su cuerpo con tinta, Michel ha insertado recientemente colmillos plateados en sus encías, pero eso ni siquiera es la más extremo de sus modificaciones.

A Michel, quien está en Instagram como @diabaopraddo, le quitaron el dedo anular de una de sus manos.

En una foto se puede ver a Michel sosteniendo su dedo ensangrentado y amputado en la mano. El entusiasta también afirma ser la tercera persona a la que le extirpan la punta de la nariz.

“Realmente tengo una buena resistencia al dolor, no creo que nada sea tan doloroso, sufro mucho más en los posoperatorios que en ese momento. Y la verdad es que hay cambios que sin anestesia sería casi imposible de hacer, me encantaría no sentir ningún dolor. Pero si tengo que sentir dolor, para lograr lo que quiero, seguro que lo enfrentaré.", dijo el artista extremo.