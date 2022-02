Camila: “Tratamos de hacer música que sea atemporal”

Cargando...

Mario Domm y Pablo Hurtado han regresado a los conciertos con Camila. Desde agosto del 2021 hasta fines de enero tocaron en Estados Unidos, y cerraron la gira ‘Luz’ en el Dolby Theater de Los Ángeles.

El cantante y pianista de la banda sostiene que, tras dos años en pausa por la pandemia, el público y la forma de hacer industria cambiaron. “Yo creo que el público ha cambiado. Vemos una reacción diferente, la gente pone más atención. También no se ve el 100% de la gente (en los conciertos) o hay los que tienen miedo y de repente regresan un boleto”, dijo Domm en entrevista con el medio peruano La República.

“Hemos pasado todo eso, pero este año empezamos con una gira fuertísima, así que quejarnos no se puede, más bien, agradecerle al público porque los riesgos siempre están”, agregó.

La banda grabó el videoclip de "Bandera blanca" desde sus casas, durante la cuarentena. “Usamos lo que teníamos, aprendimos más de utilizar cámaras y luces”, comentó Hurtado. Adelantaron que, a pesar de la tendencia a lanzar sencillos en plataformas musicales, en marzo presentarán un disco. “La manera de vender cambió, nada más, pero eso no tiene que ver con nuestro desempeño a la hora de componer canciones o grabar un disco”, agrega el vocalista. “No hay fronteras (con las plataformas), pero hay mucha competencia. Hay también confusión, uno entra y dice: ‘Ya mejor no escucho música porque no sé por dónde empezar’”.

Los mexicanos sostienen que les han puesto siempre atención a las letras, a tal punto que han dejado de grabar discos cuando consideraban que no eran “exactas”. El guitarrista comentó cómo han reaccionado a las tendencias en la música en español de los últimos años. “De repente entran modas y salen. Dentro de eso creo que es válido todo tipo de expresión, pero en nuestro caso no tratamos de seguir tendencias, sino simplemente de seguir expresando las cosas de una manera que nos gusta, de una forma poética profunda, honesta y real. Nos gusta pensar que las canciones puedan perdurar más allá de una época, de una moda, y siempre tratamos de hacer música pensando en hacer algo que sea atemporal y que pueda sobrevivir al paso de los años”.

Domm agrega que si Beethoven o Mozart escucharan Camila, quizá los desaprobarían. "Fueron ‘rockstars’. Nos hubieran dicho ‘guácala’, ‘esta música no está tan buena’ o ‘la música va en deterioro’ (ríe). Hay cosas de calidad y otras sin calidad, pero la música va contando lo que va pasando en la vida. Se está musicalizando el ahora y también es importante. Sin esa música no habría gente que dijera: ‘yo prefiero una banda más tranquila o que tenga otro tipo de información’. Los contrastes son buenos”.

Cargando...

En ese sentido, comentan que ellos también han ganado nuevo público. “Con Camila ya estamos como en el piso de que nuestra generación ya tiene hijos, medio ‘adolescentitos’, entonces ya se empieza a impregnar esa música que los papás escuchan, y empezamos a ver a papás e hijos en los conciertos. Así que yo siento que, como dice Pablo, si uno se concentra en hacer que no se sigan tendencias, sino que siga un mensaje, creo que ahí vamos a seguir viendo a generaciones que van a nuestros conciertos”.