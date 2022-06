"Casi tocando el cielo", Cristhian Nodal visitó el Salar de Uyuni y quedó maravillado

Salar de Uyuni, Potosí

El paso de Christian Nodal por Bolivia dejó sensaciones de todo tipo. En Santa Cruz y Cochabamba causó furor con sus canciones, mientras que en La Paz dejó una polémica que sigue latente y que llegó a estrados judiciales por la cancelación de su concierto.

Si bien su visita al país fue efímera, resultó suficiente para causar furor entre sus seguidores y los amantes de la música mexicana y también para un paseo por el Salar de Uyuni.

La primera imagen, una selfie, muestra a Nodal con una chalina, un gorro y un canguro y el atardecer en el Salar de fondo; en tanto, la segunda historia es una fotografía que le tomaron también con el ocaso.

El mexicano no dejó ningún mensaje y solo colocó la etiqueta de la ubicación “Salar de Uyuni - Bolivia”.

Mientras sus seguidores disfrutan de las fotografías del Salar de Uyuni, en Bolivia continúa la polémica por su concierto suspendido en La Paz. Este martes fue enviado a prisión preventiva el organizador del evento, acusado de estafa con víctimas múltiples.

Todo indica que al cantante mexicano le gustó demasiado el país, excepto por el altercado que hubo en uno de sus conciertos en donde unos “fans” del público lo abuchearon y le lanzaron hielos en varias ocasiones.

El intérprete de Adiós Amor reaccionó bastante molesto ante las acciones de esos seguidores y pidió apoyo a la seguridad del lugar para sacarlos y que les devolvieran el dinero de los boletos.

“Sácalos y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando... respeten por favor” fue lo que dijo el cantante después del suceso.