Charles Osborne vivió por 68 años con hipo

Te ha pasado que tienes hipo y para aliviarlo te hacen tomar “tres sorbos de agua”, o quizá has escuchado decir “te dio hipo, estas creciendo” y para otros es un ataque que suele pasar rápidamente.

Bueno este no fue el caso de Charles Osborne, un granjero del estado de Iowa, Estados Unidos, que vivió con el padecimiento por 68 años.

Charles contó durante una entrevista a la revista ‘People’ en 1982, que todo empezó cuando “estaba colgando un cerdo de 350 libras para sacrificarlo”.

“Lo recogí y me caí, no sentí nada, pero el médico dijo más tarde que me rompí un vaso sanguíneo del tamaño de un alfiler en el cerebro (…), explicó Osborne. Cuando retornaba a casa tuvo un ataque de hipo, y ningún remedio casero pareció aliviarlo.