“Desde Llallagua city para el mundo”, así inicia el rap del minero

Llallagua, Potosí

El video tiene miles de compartidos y comentarios, se trata de un minero que interpreta un rap al interior de una mina en el municipio de Llallagua, ubicado en la provincia de Rafael Bustillo, departamento de Potosí.

El momento fue registrado por uno de sus compañeros durante un descanso y subido a la plataforma de Facebook “Planeta Minero”, el pasado 9 de junio. El rap es interpretado por Tossko Slow Montan.

“Sí, sí desde Llallagua city para el mundo entero (…) Amor eterno tanto me llena de sentimiento”, canta Tossko mientras sus compañeros lo acompañan con movimientos de la cabeza.

El clip ha dejado 154 comentarios, tiene 2,2 mil likes, ha sido compartido 2,6 mil veces. “Son muchas primaveras que no he visto florecer, lo que más me duele es que he visto a mi viejito enloquecer”, continúa la canción.

Los usuarios comentaron y halagaron el rap: “Tosko flow en la casa ...! Elegante lírica mi carnal, éxitos para vos. Saludos hasta llallagua city carnalito”.