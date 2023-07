Desirée Durán recuerda su participación en el Miss Universo y conmociona en las redes

Bolivia

Sensaciones inexplicables son las que revivió Desirée Durán presentadora de El Mañanero, al recordar su paso por el Miss Universo, un día como hoy hace 17 años.

La hermosa exreina de belleza, logró ubicar a Bolivia en el top 10 del Miss Universo 2006, llenando de orgullo y felicidad a los bolivianos. Su paso por el certamen más importante del planeta la han posesionado como la eterna Miss del país y sus cualidades la convirtieron en embajadora para diferentes organizaciones sin fines de lucro.

Desirée abrió su corazón y escribió este post para conmemorar ese gran día, causando conmoción en las redes sociales, que en solo unas horas logró 30 mil reproducciones en la fan page de El Mañanero.

"17 años atrás, un día como hoy, estaba viviendo este momento, que no soñaba ni imaginaba lo que iba a desencadenar después. No creo haber compartido antes algo sobre este día en particular (sólo lo que me etiquetaban) no recuerdo haber celebrado un año más de este día tan importante para mí, e imagino que en otra ocasión les contaré lo que guardaba en mi corazón razón que me alejaba de este post. Pero hoy se los comparto con el corazón lleno de agradecimiento por aquello que Dios me regaló a partir del Miss Universo."