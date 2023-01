¿Dónde están mis perros? Aerolínea pierde a sus mascotas y hombre rompe en llanto [VIDEO]

Cargando...

Estambul, Turquía

En las ultimas horas, un vídeo desolador está dando la vuelta al mundo en TikTok en la que se ve un señor devastado tras enterarse que la aerolínea en la que viajaba dirección Estambul había perdido a sus perros. No tenían pista de sus cuatro canes y los trabajadores no sabían dónde estaban, pero estaban seguros que no habían llegado a Estambul en el mismo vuelo que su dueño.

En el video compartido por la usuaria @marcelitahd se aprecia al hombre gritando desesperadamente reclamos hacia el personal del lugar; lo vemos agarrarse la cabeza, tirarse al suelo y patalear ante la mirada incrédula de las personas que se encontraban en ese momento.

El amo de los canes tuvo una crisis de nervios.

“¿Dónde están mis perros?, ¿Dónde están mis perros?”, se le escucha decir en repetidas ocasiones.

El sujeto, que presenta visiblemente un ataque de ansiedad, es ignorado por los trabajadores y por los demás pasajeros.

Cargando...

El amo de los canes roto de dolor en el aeropuerto.

Aunque el material audiovisual es duro y las imágenes son testigos de la desesperación del hombre al perder parte de su familia. Hay final feliz y es que finalmente la aerolínea encontró sus perros en Suiza, lugar en el que habían hecho trasbordo.

Este clip ha provocado que se debata sobre la necesidad de poder viajar con los animales en cabinas, ya que no es el primer caso de animales perdidos por aerolíneas en los que además si llegan a aparecer, lo hacen en malas condiciones, tras horas sin comer y sin beber agua.