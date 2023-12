El 'hombre más guapo de Italia' deja el modelaje para convertirse en sacerdote

Italia

El hombre más guapo de Italia dejó su trabajo de modelo para convertirse en sacerdote. Se trata de Edoardo Santini, de 21 años, quien fue elegido el hombre más bello de Italia en 2019, cuando tenía 17 años, en un concurso organizado por el grupo de moda ABE.

Sin embargo, después de toda una vida estudiando teatro y danza para alcanzar su sueño de convertirse en una estrella, el sábado informó a través de sus redes sociales que renunciaría a su carrera por su fe.

"He decidido dejar el trabajo de modelo, la actuación y la danza, pero no abandonaré todas mis pasiones, simplemente las viviré de otra manera, ofreciéndolas a Dios", afirmó.

En declaraciones a sus seguidores en las redes sociales, la estrella en ascenso explicó: "He tenido la oportunidad de conocer a algunos jóvenes que... me han dado la fuerza para investigar esta cuestión que llevo conmigo desde pequeño, pero que Varios miedos me impidieron explorar más. En los últimos años he conocido a personas maravillosas que me han dado mucho y me han permitido experimentar el arte. No lo abandonaré todo, porque mis pasiones son parte de mí, pero las viviré y las volveré a proponer en diferentes contextos".