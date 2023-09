Esparció las cenizas de su hermano en una piscina en Ibiza y el video se hizo viral

Cargando...

Ibiza, España

Una mujer escocesa se vió envuelta en un acto polémico al esparcir las cenizas de su difunto hermano en la piscina de un famoso hotel durante una fiesta de música electrónica en Ibiza, España.

El incidente tuvo lugar recientemente en el conocido Ushuaïa Ibiza, un lugar emblemático de la isla española conocida por su vida nocturna y festivales de música electrónica. La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, se grabó a sí misma mientras esparcía lo que identificó como las cenizas de su hermano en medio de la piscina del hotel y compartió el video en su cuenta de TikTok.

Las imágenes muestran a la mujer bailando en la piscina, vestida con ropa negra y gafas de sol, sosteniendo un recipiente que contenía un polvo oscuro, que se presume eran las cenizas de su familiar. La escena fue registrada en cámara mientras otros asistentes a la fiesta disfrutaban de la música y el ambiente festivo sin ser conscientes de lo que estaba ocurriendo a su alrededor.

Las críticas hacia la mujer no se hicieron esperar en las redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su indignación por la falta de respeto hacia el difunto y la falta de consideración hacia los demás asistentes. Sin embargo, en su última publicación en TikTok, la mujer pareció restar importancia a las críticas y citó al famoso boxeador Conor McGregor al decir: "solo me gustaría decir, desde el fondo de mi corazón, que me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme... ante absolutamente nadie."

Este incidente no solo generó controversia en las redes sociales, sino que también ha llamado la atención sobre las estrictas regulaciones legales en España en cuanto a la disposición de cenizas humanas. Según las leyes medioambientales en el país, arrojar cenizas al océano u otros lugares no autorizados puede resultar en multas significativas, que pueden alcanzar hasta 60,000 euros.

Las autoridades locales están investigando el incidente y podrían tomar medidas legales contra la mujer por su acción inapropiada en la piscina del hotel. La polémica sigue creciendo en torno a este caso, que parece haber trascendido las fronteras de lo que podría considerarse un acto de homenaje íntimo a un ser querido, generando un debate sobre el respeto a los lugares públicos y las regulaciones legales relacionadas con la disposición de cenizas humanas en España.