Mundo

Peso Pluma sigue acaparando los titulares a nivel mundial. Hace pocos días sorprendió a sus fanáticos al confirmar que canceló su participación en el reconocido Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile.

La noticia se oficializó por medio de la cuenta oficial de Instagram del evento, pero otra gran sorpresa y que generó mucha polémica fue la revelación de quien sustituirá al cantante mexicano.

Ahora, el reconocido rapero argentino Trueno será el artista que cerrará el evento el viernes 1 de marzo en el escenario de la Quinta Vergara.

La anunciada visita de Peso Pluma generó durante los meses previos diversas reacciones entre las autoridades de Chile. El directorio de la Televisión Nacional de Chile (TVN) -uno de los canales que transmite el festival- había solicitado formalmente a la organización cancelar la invitación al cantante mexicano, mientras que la ministra del Interior, Carolina Tohá, había afirmado: "El Gobierno no censura en lo más mínimo, pero ciertamente le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco y el sexismo y hace todo lo posible porque ello no suceda".

¿Quién es Trueno?

Luego de que se hiciera pública la cancelación del show de Doble P en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, se liberó también el cartel oficial con todas las estrellas invitadas, la gran sorpresa que encendió a los fanáticos en redes sociales fue que la presentación del intérprete de corridos tumbados será sustituida por el rapero Trueno, quien es también ex pareja sentimental de la artista argentina Nicki Nicole, reporta aztecachiapas.com.

Mateo Palacios Corazzina es el nombre real de Trueno, se destacó en la industria musical por su estilo de rap y freestyle, con el que competía desde los 14 años. Publicó su primer álbum en el 2020, por lo que logró éxito y reconocimiento en su país. Trueno y Nicki Nicole terminaron su relación en 2023, aunque no se supo el motivo real, de acuerdo con el cantante, hubo un desgaste emocional que les hizo perder la pasión.

La polémica surgió debido a que Peso Pluma y Nicki Nicole recientemente terminaron su relación por una supuesta infidelidad del cantante, y aunque se desconoce los motivos reales de la cancelación de su participación en Viña del Mar y su gira por Latinoamérica, muchos rumores han surgido por parte de los usuarios en redes sociales.

La organización del festival dio la noticia por medio de un comunicado oficial publicado en redes sociales, donde explicaba el motivo del cambio y la bienvenida al nuevo artista integrado:

“Damos la bienvenida a Trueno al festival latino más grande del mundo. Por otra parte, lamentamos la situación de Peso Pluma, afirmando que el Festival Viña del Mar mantiene un férreo compromiso con la salud de todos quienes son parte del certamen, poniendo la integridad de las personas como eje principal”, publicaron.

A través de un comunicado, la producción del certamen informó que el artista mexicano “no podrá presentarse este 1 de marzo, como estaba previsto” y que también cancelará sus conciertos en Asunción y Lima “por razones personales”.

A la vez, desde la oficina del intérprete de “Ella baila sola”, “Lady Gaga” y “Qlona” expresaron: “Esperamos poder regresar a estos territorios pronto para darles la experiencia que merecen".