¿Se volvió chimuelo? Peso Pluma presume su nueva sonrisa "de oro" en los Grammy

Peso Pluma se convirtió en el centro de atención durante la pre-gala de los Premios Grammys, no solo por su destacada presencia, sino también por el nuevo diseño de su sonrisa que generó polémica en las redes sociales.

Acostumbrado a cuidar cada detalle de su imagen, el reconocido cantante mexicano de corridos tumbados decidió dar un giro audaz a su dentadura.

En esta ocasión, el cantante de 24 años optó por un diseño más extravagante al lucir dientes de oro para el importante evento de música. Sin embargo, la reacción en las redes sociales no fue la esperada, y los internautas no tardaron en expresar su desaprobación, tachando el cambio de "mal gusto", reporta People en Español.

Las redes no lo perdonaron

El máximo exponente de los corridos tumbados invirtió una buena cantidad de dinero en darle una nueva imagen a su sonrisa y se llenó los dientes con incrustaciones de oro y diamantes que mostró desde a pre-gala y en la ceremonia principal.

Las críticas no se hicieron esperar, y los usuarios de las redes sociales no dudaron en señalar que Peso Pluma parecía "chimuelo" con su nueva dentadura porque en algunas fotos parecía que no tiene dientes. Aunque algunos defendieron el estilo, argumentando que se trataba de una expresión urbana, la mayoría cuestionó la elección del cantante.

El intérprete de "Ella baila sola" apareció junto a su actual pareja, Nicki Nicole, en el evento. No solo el artista mexicano sorprendió con su nuevo look; la guapa argentina de 23 años también se sumó a la transformación al cambiar su característica melena negra por un tono castaño y mostrar una piel bronceada.