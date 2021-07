Foto: Joven rechazada por su orientación sexual se compró un auto gracias a las donaciones

Italia

Una joven italiana de 22 años que contó ante los medios que su familia la echó de su casa cuando ella les dijo que era lesbiana, generó una ola de solidaridad. Muchos se sintieron conmovidos por la historia y, tristes por la discriminación que sufrió la chica, decidieron ayudarla.

Después de hacer pública ante los medios italianos la situación que vivió con su familia, Malika Chalhy relató además que su madre la amenazó en redes sociales. Esto hizo que una prima de la joven decidiera abrir dos recaudaciones de fondos en la página GoFundMe con el fin de “ayudarla a reconstruir su vida”. Miles de personas de solidarizaron con ella y aportaron mucho dinero: 170.000 dólares en una cuenta y 15.000 dólares en la otra.

Gracias a una recaudación que tenía como objetivo que pueda comprar una vivienda, juntaron más de 170 mil dólares. Sin embargo, lejos de usar el dinero para adquirir un lugar donde vivir, decidió darse un lujoso gusto y se compró un Mercedes Benz Clase A.

Por eso, fue muy sorpresivo para todos que la joven publicara en sus redes sociales una foto manejando un nuevo Mercedes Clase A. Si bien, primero dijo que el coche era de los padres de su pareja, después desclasificó la verdad.

“Quería darme un capricho. Me compré un buen coche, podría haberme comprado uno pequeño y no lo hice. Si mentí sobre el coche es porque me encerraron, me metieron en un armario…”, justificó Malika Chalhy.

“Yo no soy quien debería avergonzarse. Yo no soy quien no es normal. No es normal golpear a un niño o insultarlo por quien es o elige ser, no es normal juzgar y señalar a los demás, no es normal culpar a alguien solo porque es homosexual”, contó la víctima, luego de las acusaciones sobre el destino del dinero.