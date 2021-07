Foto: La sorpresiva respuesta del Ratón Pérez a una niña que le dejó un diente de leche

A través de redes sociales se hizo viral una carta que supuestamente el “ratón de los dientes“ le dejó a una niña, para explicarle porque no se llevó su diente. Al parecer, la pequeña había descuidado algunos hábitos de limpieza y los ratones detectaron rastros de comida chatarra, por lo que no pudieron intercambiar su diente por dinero.

El contenido de la carta y la forma en la que la pequeña Elisa fue “castigada” por el ratón de los dientes, fue criticado en redes sociales, pues algunos aseguraron que para su corta edad es difícil que pueda entender el mensaje y sobre todo, le estaban quitando la ilusión.

"Hola Elisa me gusta saber de ti. Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente, fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado. Encontramos restos de papitas, espaghetti y cereales, en esta ocasión no será posible realizar el pago. Te recomendamos lavarte los dientes tres veces al día y que utilices la técnica de cepillado dental", dice la carta firmada por el ratón Pérez.