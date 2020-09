FOTO: Un albañil podría ser el hermano gemelo de Brad Pitt

Cargando...

Algunos internautas se han estado preguntando si es posible que el actor haya tenido un hermano y éste no lo supiera. Esta es al historia de Nathan Meads, un albañil de 34 años, que un día se dio cuenta de su gran parecido a Brad Pitt, luego de que comenzaran a perseguirlo por las calles de Gran Bretaña para pedirle fotos y autógrafos.

El trabajador de la construcción, originario de Oxford, contó que fue hace 10 años cuando descubrió su atractivo. Señaló que un par de personas se le acercaron porque lo confundieron con el protagonista de la película El curioso caso de Benjamin Button.

En entrevista para el Daily Mail, Nathan admitió que no se encuentra parecido con Brad Pitt, sin embargo, la gente opina lo contrario, y ahora no puede salir a la calle sin ser confundido con la estrella de Hollywood.

“No puedo ir a ninguna parte. No puedo ir a las tiendas, los ves detrás del mostrador dándose codazos, pensando que soy Brad Pitt”, dijo.

Aseguró que no se ha hecho ningún cambio en su cuerpo para parecerse al exmarido de Jennifer Aniston, sino que sólo se dejó crecer un poco la barba, además comentó que no se considera un hombre guapo.

“No soy uno de esos muchachos que piensa que son muy guapos. He tenido bastantes novias, pero nunca pensé que sería uno de esos hombres que a todo el mundo le gustan”, explicó.

Aunque Nathan insiste en que no se parece al actor, abrió una cuenta de Instagram, que nombró “Brad Pitt look alike” (“el doble de Brad Pitt”, en español), y fue todo un éxito. Nathan tiene actualmente cerca de 15 mil seguidores en Instagram, donde comparte selfies, fotos del actor, y otras que son comparativas de él con Pitt.

Además, abrió una cuenta en Only Fans, donde comparte “contenido explícito”, y cobra de 500 a mil libras esterlinas por hacer apariciones como “el doble de Brad Pitt”.

Debido a que le va muy bien económicamente, Nathan dejó la albañilería, y ahora se dedica de tiempo completo a ser el doble de Brad Pitt. Contó que su exesposa, con quien procreó dos hijas, no soportó que las mujeres se le acercaran siempre que salían a la calle, por lo que decidió separarse de él.

“Ella odiaba que no pudiéramos ir a ningún lado sin que las chicas se me acercaran y me pidieran fotos”, dijo.

Sin embargo, en 2018, una fan de nombre Adiel Mackinven lo contactó para felicitarlo por su parecido, y después se convirtió en su novia.