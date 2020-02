Brad Pitt asegura haber cumplido su ciclo como actor

EE.UU. EE.UU.

Brad Pitt se destacó en la entrega de los Óscar, habiendo ganado uno a mejor actor de reparto por su increíble participación en “Once Upon a Time… in Hollywood”, seguramente muchos han pensado que Brad Pitt se encuentra en la gloria de su carrera y que el hecho de haber sido galardonado lo pudiera motivar a seguir impactando al mundo entero con sus brillantes actuaciones, pero no es así.

Sin embargo, el actor ha confesado para la nueva edición de la revista GQ que la realidad es todo lo contrario, quiere separarse de la actuación y centrar sus energías en otras actividades. Las suposiciones apuntan a que quiere volver a estrechar lazos con los hijos que comparte con Angelina Jolie.

Pero Pitt ha revelado también, en una entrevista momentos después de recibir su más reciente estatuilla, que después de 20 años en el mundo de la actuación siente que le debe mucho más a la industria que “solo seguir actuando”, por lo que todo parece indicar que otros de sus proyectos a corto plazo será involucrarse en la productora que fundó con Jennifer Aniston cuando eran pareja.

Lo cierto es que, sus cada vez más esporádicos papeles serán sin duda echados en falta, y sus fans guardarán la ilusión de verlo de nuevo- tarde o temprano- encarnando intensos personajes como solo él sabe hacerlo.