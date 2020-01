Brad Pitt bromea sobre sus romances al recibir su Globo de Oro

Los Ángeles, Estados Unidos Los Ángeles, Estados Unidos

Brad Pitt ganó un Globo de Oro como mejor actor de reparto por "Once Upon a Time in Hollywood" y en ese momento, el director de cámara decidió mostrar en primer plano a Jennifer Aniston, ex esposa del actor, cuando él daba su discurso de agradecimiento.

"Tengo que comenzar agradeciendo al hombre mismo, el Sr. Quentin, el hombre, el mito, la leyenda, por esta experiencia, por la película, una que nunca olvidaré. Gracias, hermano, realmente lo aprecio. También tengo que agradecer a mi compañero en el crimen, antes de “The Revenant”, solía ver año tras año que sus compañeros de reparto aceptaran premios, se levantaran y le agradecieran profundamente. Sé por qué es una estrella, es un caballero. No estaría aquí sin ti, hombre”, dijo Pitt mirando a su Leonardo Dicaprio. “Yo hubiese compartido la balsa”, bromeó, haciendo referencia al final de DiCaprio en "Titanic".

En el escenario, Pitt además expresó su gratitud por el elenco y el equipo de Once Upon a Time in Hollywood. "Muchas gracias. Gracias a la ecléctica y siempre estridente Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood”, dijo Pitt. “En mis comienzos, estos nombres que acaban de aparecer: Pacino, Pesci, Hanks, mi mentor de facto desde lejos, sir Tony Hopkins, donde quiera que esté sabe que lo amo. Son como dioses para mí. Todo mi respeto, sinceramente”, expresó el actor estadounidense, que ganó el segundo Globo de Oro de su carrera, bajo la dirección de Quentin Tarantino.

Pitt le dijo a la multitud en el Beverly Hilton Hotel que su familia no estaba presente. “Quería traer a mi madre, pero no pude porque cualquier mujer con la que me siente al lado, dicen que estoy saliendo con ella. Hubiera sido incómodo".

El actor cerró su discurso pidiendo a la gente que sea amable. “Si mañana tienen la oportunidad de ayudar a alguien, háganlo. Lo puede estar necesitando”.