[FOTOS] Invirtió 35 mil dólares en cirugías estéticas para verse “perfecto”

Cargando...

Reino Unido

Muchas personas se dejan llevar por lo que ven en las redes sociales y piensan que debe de tener una vida y aspecto perfecto para encajar con la sociedad y un caso es el de un joven británico que con tal de cambiar su físico y ser aceptado gastó más de 35 mil dólares, en cirugías estéticas.

Dale Saint Cullen, de 28 años, se sometió a una cirugía estética por primera vez hace cinco años, esto con el fin de tener cierta apariencia física. De acuerdo con The Mirror, el joven mencionó que las redes sociales le “lavaron el cerebro” hasta el punto de querer ser perfecto.

En un principio, él sólo quería operarse la nariz, pero, luego decidió operarse la barbilla, también se hizo procedimientos estéticos en los dientes, labios más grandes y una mandíbula más afilada, todo esto por estar obsesionado con lo que veía en las redes sociales, comentó.

Cargando...

Con este objetivo, el joven, originario de Reino Unido, detalló que viajó a Polonia y Turquía para someterse a las cirugías estéticas y con el celular en mano le enseñaba a los doctores fotos que veía en Instagram de personas que a su parecer eran perfectas.

Aunque logró tener el físico que buscaba, el británico dijo que después de varios años de luchar por la “perfección” de su cuerpo, se dio cuenta de que la vida real es diferente a lo que ves en las redes sociales. “Me tomó un tiempo darme cuenta de que no es así como se ven en la vida real”. Asimismo, admitió haber perdido dinero al buscar un resultado que no se obtenía fácilmente con cirugías.