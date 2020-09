Futuro padre de trillizos se quita la vida al perder su empleo por el Covid-19

Cargando...

Australia

Una drama familiar acabó en segundos con una gran noticia. Los futuros padres de trillizos, Matt y Ashleigh Conwell, habían perdido sus empleos debido al Covid-19 y uno de ellos tomó la repentina decisión de terminar con su vida.



Aún así, estaban ilusionados pero la presión hizo mella en el futuro papá.



Los sueños de la joven de 29 años de tener una familia feliz se frustraron cuando su Matt falleció el pasado miércoles.

La policía de Queensland confirmó que fue un incidente de autolesión. El sargento Tom Nelson afirmó que se trata de un incidente “muy triste”, informó el Courier Mail.

La hermana de Conwell, Emily Fallon, afirmó que su cuñado era “genuino y cariñoso”, pero que había estado luchando después de perder su trabajo.

“Fue una decisión rápida, un momento de juicio nublado y totalmente fuera de lugar”, dijo Fallon.

“Este año ha sido difícil para todos, incluso para las personas más fuertes que pensamos que podrían superarlo, y aunque hubo mucha lucha personal, simplemente muestra que el suicidio no discrimina“.

Toda la familia de se ha unido a Conwell, dándole muchas dosis de amor y apoyo para demostrarle que no estará sola en la crianza de sus hijos.



Para ayudar con los enormes costos, una amiga creó una página Go Fund Me para ayudar con las finanzas.