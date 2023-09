"¡Hay que seguir!": Con un motivador mensaje retorna Albertina Sacaca

Cargando...

Chuquisaca, Bolivia

La tiktoker potosina, Albertina Sacaca, retornó a las redes sociales y contó que está tomando terapia para superar el impacto del audio manipulado en que se daba a entender que ella estaba teniendo relaciones sexuales.

“Esta es una estrategia para ganar más seguidores, muchas quisieran que diga eso, yo preferiría decir eso, aunque sea”, con esas palabras inició su video la influencer, al mismo tiempo contó que ha pasado por varios colapsos nerviosos. “Se me quedó un tic en mi cara, espero que no sea para siempre”, dijo.

La creadora de contenido se dirigió a las mujeres, niñas y adolescentes que ven sus videos, esperando que sus palabras les lleguen, para que puedan superar situaciones difíciles y por sobre todo pidió que nunca callen los abusos.

“Si alguna vez pasaste por una situación como la mía, o tal vez mucho peor, tienes que contarle a una persona de confianza. Nunca te lo guardes para ti (…) Y tienes que comer, aunque no tengas hambre, porque no sabes el daño enorme que le haces a tu cuerpo (…) Estoy yendo a la psicóloga, porque es necesario para sanar. Me recomendó hacer mucha actividad, no encerrarnos nomás. Cualquier actividad que mantenga tu cabecita ocupada”, aconsejó Albertina.

Con su ternura característica dio consejos para poder superar situaciones difíciles y cuadros depresivos, que usó para retornar a las redes. Con firmeza en su voz aseguró que el proceso de recuperación es un día a día, una lucha constante.

En medio de su clip compartido el sábado 2 de septiembre, narró que por tres días se alejó de todo, encerrándose en su habitación, situación que asegura no es buena, más si uno busca superar aquello que lo hiere.

“Ya hemos pasado por muchas cosas malas y feas, pero estamos logrando cosas buenas. Estamos logrando ese sueño tan grande (se refiere a su casa), y no por gente mala nos vamos a detener. Llegamos a la nueva casa, la construcción que está por terminar (…) Siempre soñé con este momento”, contó Sacaca.

“Ya sé que va haber gente que seguirá diciendo, ‘ya, ya, Albertina. ¿Eres la del audio?’ Es obvio que no soy yo, sé que mucha gente lo tomó con humor, tal vez yo también lo hubiera hecho. Pero a veces no sabemos porque traumas una persona ha pasado o que traumas tiene, pero ya estamos en proceso de sanar”, remarcó la tiktoker potosina.

"Y recuerden lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Tenemos que seguir por todos los sueños que nos faltan por cumplir": con esas palabras Albertina Sacaca retornó a redes sociales y dio un mensaje positivos a sus seguidores.

