La polémica activista, Maria Galindo, se pronunció en torno al video donde la tiktoker Albertina Sacaca relata haber sido víctima de toques impúdicos en su niñez.

La pasada semana se viralizó un audio donde fue vinculada la influencer potosina. Tras esto, la misma Albertina grabó un video desmintiendo el clip manipulado. Además reveló un hecho que le ocurrió cuando era una niña. Al tener entre 7 a 8 años fue víctima de abuso sexual mientras se encontraba en un bus de transporte público.

Desde chiquitita yo iba a vender al mercado (…) Yo estaba solita en un micro, me gustaba sentarme donde la ventana, cuando estábamos por el centro se sube un señor adelante se sentó, la mayoría empezó a bajar, así sólo quedamos el chofer, yo y un hombre. No sé porque, pero siempre me acordaré su maldito rostro. De su asiento se me acercó, me hizo preguntas y luego intentó llevarme a su casa, me ofreció 20 bolivianos (…) ¿Te gustan las muñecas?, me dijo, mientras me decía que no me baje (…) Luego empezó a tocarme y el chofer que veía todo no dijo nada, porque él veía todo por su retrovisor”, contó.