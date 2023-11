Humor: Milei dejó de lado su festejo y visitó El Mañanero

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una jornada bastante amena fue la que se vivió durante su mejor programa de información y entretenimiento “El Mañanero”, pues contamos con la visita de Milei, el presidente electo de Argentina que nos habló de su victoria, el consumismo y el fútbol.

“Estamos aquí para hablar de la victoria”, así fue como empezó la participación de nuestro querido Milei, quien dijo que dejó de lado la celebración que tenía en diferentes lugares, para poder participar del programa.

“Ayer estaban locos los festejos, pero yo me voy para Bolivia para saludar al Mañanero, no solo me vine a descansar por acá, estuvimos felices por que dimos el batacazo en Yacuiba y Villamontes, lo que nos llevó a la victoria”, dice nuestro personaje en medio de risas.

Milei en El Mañanero de Red Uno.

Y es que nuestro Milei divirtió todo el tiempo, hablando del consumismo, el fútbol el contrabando y la libertad.

En cuanto al fútbol, destacó el papel de Martins y lo comparó con Messi, un show por demás divertido que usted puede recordar mediante nuestras redes sociales y redes digitales.