Investigador de ovnis dice que conoció a Robbie Williams en una nave extraterrestre

Un hombre ha afirmado que vio a Robbie Williams en una nave espacial después de ser "secuestrado por extraterrestres" que medían 10 pies de altura y vestían uniforme.

Russ Kellett, de 57 años, investigador de ovnis, contó cómo se lo llevaron de Bradford en 1999, justo antes de que el cantante Robbie mostrara interés en la vida extraterrestre. Relata que fue abducido por aliens mientras volvía de casa de un amigo en moto. Según su testimonio, fue transportado una especie de "unidad militar".

"Estaba en mi moto, pasé por un túnel y lo siguiente que recuerdo fue que estaba en una silla, me metieron algo en la garganta y me inyectaron algo en la nuca", contó. "Todos éramos soldados y estábamos en una batalla. Estas criaturas que nos sostenían medían 3 metros de altura, eran calvos y llevaban uniforme. No eran humanos".

“Miré alrededor y había alguien esperando detrás de mí. Miré a este joven y lo reconocí. “Le dije: '¿No te conozco de alguna parte?' Él respondió: 'No lo sé'. Luego me dijeron: 'Vuelve a la fila'. “No lo volví a ver después de eso, pero estoy seguro de que fue Robbie Williams. Solo hablamos brevemente, pero definitivamente fue él ".

El cantante de Angels afirma haber hablado con fantasmas, haber sido visitado por extraterrestres y visto extraños orbes de luz que estaba convencido de que eran formas de vida extraterrestres.

Y Robbie, previamente tratado por adicción a los medicamentos recetados, bromeó que el incidente no tenía nada que ver con pastillas.

Dijo: “He experimentado fenómenos que no puedo explicar. He visto uno justo encima de mí. Podría haberlo golpeado con una pelota de tenis. No hubo sustancia involucrada ".