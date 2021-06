Joven mató a sus hermanas para ganar la lotería

Reino Unido

Un adolescente mató a dos hermanas en un brutal ataque con cuchillo tras buscar un acuerdo con el diablo para 'sacrificar' a las mujeres con el fin de ganar la lotería.

Danyal Hussein, de 19 años, presuntamente apuñaló a Nicole Smallman, de 27 años, y Bibaa Henry, de 46, varias veces en Wembley, al noroeste de Londres, en la madrugada del 6 de junio del año pasado.

Esa misma noche, Henry había estado celebrando su cumpleaños con su hermana y amigos en Fryent Country Park. Los cuerpos de las mujeres fueron encontrados entrelazados y ocultos en un sesto de ropa al día siguiente.

La Policía descubrió una nota manuscrita en la casa de Hussein que pretendía adorar a un demonio sacrificando a las mujeres por ganancias. El acusado también compró boletos de lotería, tres de los cuales estaban doblados dentro de la nota, dijeron los miembros del jurado.

Al abrir el juicio por asesinato de Hussein en el Old Bailey, el fiscal Oliver Glasgow QC contó cómo las mujeres habían elegido ir al parque debido a las restricciones durante el primer encierro.

Al describir la escena, dijo: "Los cuerpos de Bibaa Henry y Nicole Smallman estaban de un lado y sus extremidades estaban entrelazadas, ambas habían sido apuñaladas repetidamente.

«El ataque contra ellos había sido tan salvaje como devastador». Henry fue apuñalada ocho veces y Smallman fue apuñalada 28 veces, escucharon los miembros del jurado.

«Resultó que el demonio no llegó bien al trato, ya que no solo el acusado no ganó la lotería, sino que la policía identificó todas las pruebas que lo vinculan con estos dos asesinatos»