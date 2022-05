Jugador de la Premier League fue descubierto con otra mujer en la cama, días antes de su boda

El delantero Andy Carrol, se encuentra en el centro de un escándalo que se hizo viral por redes sociales, después de que su fotografía estaría expuesta y compartida por miles de internautas, quienes generaron comentarios negativos sobre el futbolista, quien habría engañando a su prometida, días antes de unirse en matrimonio.

Carrol, está comprometido con Billi Mucklow, desde el año 2014, tras la publicación de la fotografía se encuentra en el ojo de la tormenta, pues apareció una tercera en la discordia de la pareja.

La involucrada con Carrol, afirmó que “nada sexual ocurrió” entre ambos, sin embargo, en las imágenes se observaría al futbolista dormir con otra mujer, llamada Taylor Jane Wilkey, quien se desempeña como encargada de un bar en un hotel de Dubai.

“Fue una fiesta posterior. Todos regresamos a su hotel. Estábamos Andy, yo y mi amiga. No me acosté con él, no fue así, éramos tres en la habitación. Fue un día y una noche completos de bebida, habíamos estado en Cove Beach desde las 12, fue un día con mucho alcohol. Andy estaba echando humo, todos estábamos borrachos”, manifestó Wilkey.