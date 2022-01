La pelea de hermanas más viral: Britney contra Jamie Lynn Spears

Cargando...

A la "princesa del pop" Britney Spears no le hizo gracia que su hermana Jamie Lynn haya publicado un libro en el que habla sobre su relación turbulenta. A través de sus redes sociales, la cantante comentó la entrevista de su hermana menor en el programa "Good Morning America", en la que habló sobre su autobiografía "Things I Should Have Said".

"Miré mi teléfono y vi que mi hermana hizo su entrevista para promocionar su libro... Lo vi con fiebre de 40 grados Celsius, jajaja... Y en realidad fue agradable tener una fiebre tan alta porque debí resignarme a que no me importara", tuiteó Britney Spears en una serie de mensajes.

En el libro, Jamie Lynn Spears describe el comportamiento de su hermana a veces como "paranoico" y "errático". Spears no estuvo de acuerdo con el relato de la también actriz: "Ella nunca estuvo muy cerca de mí hace 15 años en ese momento. Entonces, ¿por qué está hablando de eso a menos que quiera vender un libro a costa mía? ¿DE VERDAD?", comentó.

La que fuera estrella del programa "Zoey 101" respondió al hilo de Twitter de su hermana mayor en Instagram. Y reveló que ella y su familia estaban recibiendo amenazas de muerte.

"Odio reventar la burbuja de mi hermana, pero mi libro no es sobre ella. No tengo la culpa de haber nacido una Spears también, y que algunas de mis experiencias involucren a mi hermana. He trabajado duro desde antes de ser adolescente. Y he construido mi carrera a pesar de ser solo la hermana menor de alguien", escribió.

Y agregó: "No hay lados, y no quiero drama. Pero digo mi verdad para sanar mi trauma, para poder cerrar este capítulo y seguir adelante, y deseo que mi hermana pueda hacer lo mismo. No importa lo que pase, siempre amaré a mi hermana mayor y estaré aquí para ella. Es hora de poner fin al caos malsano que ha controlado mi vida durante tanto tiempo".

A pesar de ello, Britney dejó otro mensaje contundente este viernes a través de sus redes sociales en el que felicitaba irónicamente a su hermana por haber caído en un nivel muy bajo, y en el que se mostraba decepcionada por sus declaraciones.

"Jamie Lynn, felicidades bebé. Acabas de llegar a un nuevo nivel de bajeza. Por favor, detente con estas mentiras de los libros de Hollywood. Sólo una escoria inventaría cosas así sobre alguien. Estoy muy confundida porque honestamente tú no eres así. ¿De verdad Jamie Lynn? ¿Enfrente de los niños? Felicidades por encontrar un nuevo nivel de bajeza", publicó.